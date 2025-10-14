Убийство подростка на фуникулере в Киеве: приговоренный к пожизненному заключению Артем Косов подал апелляцию
Экс-сотрудник УГО Артем Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения толкнул подростка на окно (Фото: Суспільне Новини/Лиля Гончарук)
Приговоренный к пожизненному заключению за убийство подростка на столичном фуникулере Артем Косов подал апелляцию на приговор. Об этом во вторник, 14 октября, сообщило Суспільне, ссылаясь на Офис генерального прокурора.
15 сентября Шевченковский районный суд Киева признал бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова виновным в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера. Суд назначил ему пожизненное заключение.
По данным следствия, 7 апреля 2024 года на станции киевского фуникулера Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения толкнул подростка на окно во время спора. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.
Косов ранее признал вину и покаялся. Он заявил, что не хотел убивать парня и не имел такого намерения. Родители погибшего Максима считают пожизненное заключение «справедливым приговором» для Косова.
7 апреля 2024 года в Киеве остановили движение фуникулера. На следующий день ГБР открыло уголовное производство по факту убийства несовершеннолетнего парня на станции фуникулера. Сообщалось, что нападавший работал в правоохранительных органах.
Бюро сообщило, что между мужчиной, который служил водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним парнем возник конфликт. После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте.