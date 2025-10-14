Убийство подростка на фуникулере в Киеве: приговоренный к пожизненному заключению Артем Косов подал апелляцию

Экс-сотрудник УГО Артем Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения толкнул подростка на окно (Фото: Суспільне Новини/Лиля Гончарук)

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство подростка на столичном фуникулере Артем Косов подал апелляцию на приговор. Об этом во вторник, 14 октября, сообщило Суспільне , ссылаясь на Офис генерального прокурора.

15 сентября Шевченковский районный суд Киева признал бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова виновным в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера. Суд назначил ему пожизненное заключение.

По данным следствия, 7 апреля 2024 года на станции киевского фуникулера Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения толкнул подростка на окно во время спора. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Косов ранее признал вину и покаялся. Он заявил, что не хотел убивать парня и не имел такого намерения. Родители погибшего Максима считают пожизненное заключение «справедливым приговором» для Косова.

7 апреля 2024 года в Киеве остановили движение фуникулера. На следующий день ГБР открыло уголовное производство по факту убийства несовершеннолетнего парня на станции фуникулера. Сообщалось, что нападавший работал в правоохранительных органах.

