Полиция пришла с обыском к вице-мэру Луцка

В среду, 25 апреля, правоохранители проводят обыск в кабинете заместителя мэра Луцка Александра Рачкова.
Местное издание ВолиньPost.
Рачков присутствовал на месте событий.
Демонстрируя удостоверения адвоката в кабинет вошел городской депутат Андрей Козюра.
Правоохранители пока не сообщали о причинах обысков в Рачкова.
Издание отмечает, что на месте событий присутствовали сотрудники департамента защиты экономики с Национальной полиции и прокуратура.
Мэр Луцка Григорий Пустовит призвал дождаться комментариев правоохранителей. Мэр добавил, что ему не известно, когда начались следственные действия, ведь, когда он вышел из сессии, обыски уже продолжались.
Сейчас в Волынской полиции и прокуратуре обыски в Рачкова не комментировали.
Ранее в СБУ объяснили обыски в Мотор Сич.
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