Полиция пришла с обыском к вице-мэру Луцка

Правоохранители пока не комментировали обыски в Рачкова

В среду, 25 апреля, правоохранители проводят обыск в кабинете заместителя мэра Луцка Александра Рачкова.

Местное издание ВолиньPost.

Рачков присутствовал на месте событий.

Демонстрируя удостоверения адвоката в кабинет вошел городской депутат Андрей Козюра.

Правоохранители пока не сообщали о причинах обысков в Рачкова.

Издание отмечает, что на месте событий присутствовали сотрудники департамента защиты экономики с Национальной полиции и прокуратура.

Мэр Луцка Григорий Пустовит призвал дождаться комментариев правоохранителей. Мэр добавил, что ему не известно, когда начались следственные действия, ведь, когда он вышел из сессии, обыски уже продолжались.

Сейчас в Волынской полиции и прокуратуре обыски в Рачкова не комментировали.

Ранее в СБУ объяснили обыски в Мотор Сич.