Россия атакует Украину дронами, в Киеве работала ПВО
В ряде областей Украины 29 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА (Фото: REUTERS/Stringer)
В Киеве и ряде областей в понедельник вечером, 29 сентября, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских БПЛА.
05:25 Вражеский БпЛА в направлении Днепра с юго-востока.
04:00 Воздушные силы сообщают о вражеских БпЛА на Черниговщине, курсом на Киевщину.
Днепропетровская область (Синельниковский р-н) — угроза применения вражеских БпЛА!
01:05 Вражеские БпЛА на Черниговщине продолжают движение в направлении Киевщины.
23:33 Воздушные силы сообщают о БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину с северо-востока;
Группы Днепропетровской области (н.п. Соленое) движутся в направлении Днепра;
БпЛА юго-восточнее Кременчуга движется в западном направлении;
Группы БпЛА на западе Харьковщины, курс западный;
БпЛА восточнее Харькова, приближаются к городу.
22:56 Российская тактическая авиация сбрасывает управляемые авиабомбы на Запорожье.
22:44 Группы российских БпЛА приближаются к Кривому Рогу с юга, сообщили Воздушные силы.
22:21 Данные Воздушных сил о движении российских БПЛА:
- группы БпЛА на северо-западе Херсонщины, заходят на Николаевщину, курс северо-западный;
- БпЛА на юге Черниговщины, движутся на юг (Киевщина);
- БпЛА на западе Харьковщины, курс северный;
- БпЛА на западе Сумщины, курс восточный.
22:09 Пуск россиянами управляемых авиабомб на Херсонщине.
21:49 Россия сбрасывает управляемые авиабомбы на Сумскую область, сообщили Воздушные силы.
20:59 Данные Воздушных сил о движении российских дронов:
- группы БпЛА на Черниговщине, в центральной части;
- БпЛА на востоке и юге Сумщины, курс западный;
- БпЛА приближается к Харькову с юго-востока;
- несколько БпЛА в районе Каменского Днепропетровской области, вектор движения Кривой Рог;
- БпЛА в Винницкой области приближается к Немирову с востока, курс западный.
19:53 Российский дрон движется в направлении Днепра с северо-востока, предупредили Воздушные силы.
19:52 Информация о движении вражеских БпЛА:
- БпЛА в районе Калиновки Винницкой области, курс западный;
- БпЛА в центральной части Черкасской области, курс западный;
- БпЛА в центральной части Полтавщины, курс западный;
- группы вражеских БпЛА в центральной части Черниговщины, курс восточный;
- несколько групп вражеских БпЛА в центре и на юге Харьковщины, курс западный.
19:16. Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА с Киевщины в районе Попелины (Житомирская область), вектор движения на Виннитчину.
19:00. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
18:49. В КГВА сообщили, что в Киеве работает ПВО.
«Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги», — говорится в сообщении.
В Воздушных силах предупредили о вражеских БпЛА с Черниговщины на Киевщине, курсом на столицу.
Там также сообщали о БпЛА с севера в направлении Чернигова.
Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на 29 сентября россияне атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, в том числе примерно 20 из них — шахэды.