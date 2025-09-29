Россия атакует Украину дронами, в Киеве работала ПВО

В Киеве и ряде областей в понедельник вечером, 29 сентября, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских БПЛА.

05:25 Вражеский БпЛА в направлении Днепра с юго-востока.

04:00 Воздушные силы сообщают о вражеских БпЛА на Черниговщине, курсом на Киевщину.

Днепропетровская область (Синельниковский р-н) — угроза применения вражеских БпЛА!

01:05 Вражеские БпЛА на Черниговщине продолжают движение в направлении Киевщины.

Фото: alerts.in.ua

23:33 Воздушные силы сообщают о БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину с северо-востока;

Группы Днепропетровской области (н.п. Соленое) движутся в направлении Днепра;

БпЛА юго-восточнее Кременчуга движется в западном направлении;

Группы БпЛА на западе Харьковщины, курс западный;

БпЛА восточнее Харькова, приближаются к городу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:15 / Фото: alerts.in.ua

22:56 Российская тактическая авиация сбрасывает управляемые авиабомбы на Запорожье.

22:44 Группы российских БпЛА приближаются к Кривому Рогу с юга, сообщили Воздушные силы.

22:21 Данные Воздушных сил о движении российских БПЛА:

группы БпЛА на северо-западе Херсонщины, заходят на Николаевщину, курс северо-западный;

БпЛА на юге Черниговщины, движутся на юг ( Киевщина);

Киевщина); БпЛА на западе Харьковщины, курс северный;

БпЛА на западе Сумщины, курс восточный.

22:09 Пуск россиянами управляемых авиабомб на Херсонщине.

21:49 Россия сбрасывает управляемые авиабомбы на Сумскую область, сообщили Воздушные силы.

20:59 Данные Воздушных сил о движении российских дронов:

группы БпЛА на Черниговщине, в центральной части;

БпЛА на востоке и юге Сумщины, курс западный;

БпЛА приближается к Харькову с юго-востока;

несколько БпЛА в районе Каменского Днепропетровской области, вектор движения Кривой Рог;

БпЛА в Винницкой области приближается к Немирову с востока, курс западный.

Инфографика: alerts.in.ua

19:53 Российский дрон движется в направлении Днепра с северо-востока, предупредили Воздушные силы.

19:52 Информация о движении вражеских БпЛА:

БпЛА в районе Калиновки Винницкой области, курс западный;

БпЛА в центральной части Черкасской области, курс западный;

БпЛА в центральной части Полтавщины, курс западный;

группы вражеских БпЛА в центральной части Черниговщины, курс восточный;

несколько групп вражеских БпЛА в центре и на юге Харьковщины, курс западный.

19:16. Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА с Киевщины в районе Попелины (Житомирская область), вектор движения на Виннитчину.

19:00. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Фото: alerts.in.ua

18:49. В КГВА сообщили, что в Киеве работает ПВО.

«Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили о вражеских БпЛА с Черниговщины на Киевщине, курсом на столицу.

Там также сообщали о БпЛА с севера в направлении Чернигова.

Фото: alerts.in.ua

Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на 29 сентября россияне атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, в том числе примерно 20 из них — шахэды.