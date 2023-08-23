В Херсоне россияне сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома — шесть пострадавших 23 августа, 08:17 Поврежденный в результате одной из российских атак дом в Херсоне, 7 августа 2023 года (Фото:Telegram/Oleksandr Prokudin via REUTERS)

Российские оккупанты в среду утром, 23 августа, сбросили две управляемые авиабомбы на детский сад и жилые дома Херсона. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне атаковали город около 4-х утра. В результате обстрела начался пожар, который уже потушили.

В больницу доставили 22-летнего мужчину, другим пострадавшим врачи оказали помощь на месте.



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По данным местных властей, за минувшие сутки россияне 72 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 364 снаряда из минометов, артиллерии, танков, Градов и беспилотников.

