В Херсоне россияне сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома — шесть пострадавших

23 августа, 08:17
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Поврежденный в результате одной из российских атак дом в Херсоне, 7 августа 2023 года (Фото:Telegram/Oleksandr Prokudin via REUTERS)

Поврежденный в результате одной из российских атак дом в Херсоне, 7 августа 2023 года (Фото:Telegram/Oleksandr Prokudin via REUTERS)

Российские оккупанты в среду утром, 23 августа, сбросили две управляемые авиабомбы на детский сад и жилые дома Херсона. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне атаковали город около 4-х утра. В результате обстрела начался пожар, который уже потушили.

В больницу доставили 22-летнего мужчину, другим пострадавшим врачи оказали помощь на месте.

Видео дня

По данным местных властей, за минувшие сутки россияне 72 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 364 снаряда из минометов, артиллерии, танков, Градов и беспилотников.

Редактор: Катерина Денисова
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