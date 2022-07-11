В Харькове прогремели взрывы, в ОВА заявили, что войска РФ ударили из РСЗО 11 июля, 10:31 В Харькове прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В понедельник, 11 июля, в Харькове прогремели взрывы, сообщает Суспільне.

Харьковский горсовет сообщил в Telegram, что в связи с обстрелами временно останавливается движение по Салтовской линии метрополитена.

Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов заявил, что по предварительной информации, войска РФ ударили из РСЗО.

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«Взрывы в Харькове! Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня», — написал он в Telegram.

Синегубов призвал жителей Харькова и области без нужды не находиться на улицах.

«Сейчас это очень опасно. Все службы оперативно реагируют и работают на местах», — заявил он.

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