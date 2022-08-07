«Не менее семи взрывов». Российские войска обстреляли Харьков, есть прилет по инфраструктурному объекту — Терехов
Последствия российских обстрелов, 16 июля (Фото:t.me/suspilneodesa)
Российские войска обстреляли Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Об этом он написал в Telegram.
«Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Взрывов было не меньше семи. Информации о пострадавших нет, надеюсь, что и не будет», — написал мэр.
Ранее Терехов сообщил, что в городе раздалась серия взрывов.
«В городе очень громко. Прошу всех перейти в укрытия. Если дома — соблюдать правило двух стен», — идется в сообщении.
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