У брата нардепа Найема снова угнали мотоцикл Сегодня, 09:37 Цей матеріал також доступний українською Masi Nayyem/Facebook Мотоцикл уже похищали год назад Masi Nayyem/Facebook

В ночь на 28 мая у брата народного депутата Мустафы Найема Маси украли мотоцикл.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Он стоял на парковке офиса на улице Введенская, 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли к 03:50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль», — написал Найем.

Он добавил, что мотоцикл — лимитированный Suzuki GSX-R. У него есть свой особенный номер.

«Верните мотоцикл сегодня. Я найду, кто украл и куда отвезли. И кому пытались продать. Есть видео еще с четырех камер. Просто так угнать не получится», — резюмировал он.

Найем также опубликовал видео с камер наблюдения.

Это не первый случай угона мотоцикла у Найема. Первый инцидент произошел год назад, в мае 2018 года. Тогда мотоцикл удалось вернуть.