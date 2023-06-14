У берегов Греции затонуло судно с мигрантами, 78 погибших 14 июня, 18:24 Судно в Греции (Фото:via hcg.gr)

В 47 милях от греческого города Пилос затонуло судно, на борту которого было большое количество мигрантов.

Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны Греции.

Рыболовное судно заметили в полдень 13 июня, береговой патруль предлагал помощь, но находившиеся там мигранты отказались и заявили о желании продолжить путь в Италию.

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Сегодня утром судно опрокинулось и затонуло, это произошло в международных водах.

Международная организация по миграции сообщила, что 106 человек удалось спасти, также спасатели обнаружили тела 32 погибших.

«Поисково-спасательные работы продолжаются, и мы опасаемся, что погибло больше людей. По начальным данным, на борту судна находилось до 400 человек», — отметили в организации.

Позже в береговой охране Греции сообщили, что число погибших в результате крушения судна достигло 78.

В спасательной операции принимают участие два патрульных и один спасательный корабль, фрегат Военно-морского флота, семь парусников и беспилотник ВМФ.