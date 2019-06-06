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Тяжелобольному политзаключенному Бекирову продлили арест

Сегодня, 22:08
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Тяжелобольному политзаключенному Бекирову продлили арест - фото

Антон Наумлюк/Facebook

Эдем Бекиров

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на два месяца срок содержания в следственном изоляторе крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Адвокат политзаключенного Алексей Ладин заявил, что сегодняшнее решение угрожает его подзащитному.

Следователь ФСБ Иван Романец аргументировал продление меры пресечения Бекирову необходимостью «не менее трех проверок показаний на месте», выдвинуть Бекирову обвинения в окончательной редакции и допросить его в качестве обвиняемого, а также сообщить Бекирову и его защите об окончании следственных действий.

«Я устал уже бороться с обвинением. Сколько это может продолжаться? Сил нет. Я не живу в СИЗО; на прогулку меня не водят — нет условий, в баню меня не водят. Я на унитазе, простите, купаюсь — это нормальное человеческое содержание XXI века? «, — заявил Бекиров.

Во время заседания он держал лист бумаги с надписью: «Сначала молодежь. Затем старики. Теперь женщины. Кого дальше? Детей?». Таким образом он выразил солидарность с крымскотатарской правозащитницей Лутфие Зудиевой и координатором Крымского детства Мумин Салиевым, ранее задержанными и оштрафованным за сообщения в соцсетях.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Теги:   Крым Политзаключенные

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