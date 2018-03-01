Накануне Международного дня борьбы за права женщин журнал Новое Время опубликовал Топ-100 успешных женщин Украины.

Политика

1. Ольга Белькова, народный депутат фракции Блок Петра Порошенко, заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

2. Виктория Войцицкая, народный депутат фракции Самопомич, секретарь комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

3. Ирина Геращенко, первый заместитель главы Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Донецкой и Луганской областях.

4. Анна Гопко, внефракционный народный депутат, глава комитета Верховной рады по иностранным делам.

5. Светлана Залищук, народный депутат фракции Блок Петра Порошенко, глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной рады по иностранным делам.

6. Виктория Сюмар, народный депутат фракции Народный фронт, глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

7. Оксана Сыроид, заместитель главы Верховной рады.

8. Юлия Тимошенко, народный депутат, глава фракции Батькивщина.

9. Алена Шкрум, народный депутат фракции Батькивщина.

10. Нина Южанина, народный депутат фракции Блок Петра Порошенко, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

11. Ольга Балицкая, депутат Киевсовета от фракции Самопоміч.

12. Ирина Луценко, народный депутат, заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко.

Госчиновники

13. Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения.

14. Лилия Гриневич, министр образования и науки.

15. Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции.

16. Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

17. Юлия Ковалив, глава Офиса национального инвестиционного совета при президенте Украины.

18. Ольга Герасимьюк, первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

19. Оксана Маркарова, первый заместитель министра финансов, правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций, член наблюдательного совета Ощадбанка, Эксимбанка, Укргазбанка и ПриватБанка.

20. Наталья Микольская, заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины.

21. Елена Сукманова, заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации.

Бизнес

22. Наталья Бондарева, совладелица Баядера Групп.

23. Галина Герега, совладелица сети строительных гипермаркетов Эпицентр и Новая линия.

24. Елена Кошарна, соучредительница и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital.

25. Ирина Мирошник, президент компании IMMER Group.

26. Оксана Середюк, совладелица сети ресторанов MAFIA, CASTA Sushi&Panasia, Georgia, Гра з вогнем, BAO Modern Chinese Cuisine.

27. Катерина Костерева, соосновательница, управляющий партнер группы IT-компаний Terrasoft.

28. Алла Коваленко, президент корпорации Бисквит-Шоколад.

29. Анна Луковкина, основательница платформы украинских производителей Всі. Свої.

30. Наталья Еремеева, совладелица и руководитель компании Stekloplast.

31. Ольга Гуцал, глава компании Камион-Оил.

32. Елена Пинчук, глава фонда АнтиСПИД, глава наблюдательного совета StarLightMedia.

33. Татьяна Абрамова, директор и основательница дома моды RITO.

Общество

34. Ирина Бекешкина, директор фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, кандидат философских наук.

35. Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

36. Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда помощи онкобольным детям Таблеточки.

37. Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук, академик НАН Украины.

38. Юлия Тычкивская, соосновательница Bendukidze Free Market Center, исполнительный директор Аспен Институт Киев.

39. Наталья Тарченко, директор и основательница международного образовательного агентства DEC education.

40. Виктория Тигипко, партнер-основатель венчурного фонда TA Ventures, президент Одесского международного кинофестиваля.

41. Марина Порошенко, первая леди, супруга президента Петра Порошенко, глава Украинского культурного фонда.

42. Ольга Руднева, исполнительный директор фонда Елены Пинчук АнтиСПИД.

43. Оксана Нечипоренко, директор общественной организации Global Office.

44. Татьяна Сосновская, генеральный директор Национального музея истории Украины.

Корпоративный сектор

45. Елена Волошина, глава представительства Международной финансовой корпорации в Украине.

46. Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

47. Светлана Диденко, гендиректор фармацевтической фирмы Дарница.

48. Татьяна Карпова, управляющий директор табачной компании Philip Morris International в Аргентине, Боливии, Чили, Парагвае и Уругвае.

49. София Опацкая, декан и основательница Львовской бизнес-школы.

50. Вера Платонова, генеральный директор представительства MasterCard Europe в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Европы.

51. Ирина Присяжнюк, генеральный директор зернотрейдера ADM Trading Украина (ранее Альфред С. Топфер Интернешнл Украина).

52. Елизавета Коробченко, генеральный директор компании AVON Cosmetics в Украине и Грузии.

53. Юлия Чеботарева, первый заместитель генерального директора-президента группы EastOne.

54. Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

55. Марина Яковлева, гендиректор Еврокара.

56. Виктория Капелюшная, исполнительный и финансовый директор холдинга Мироновский хлебопродукт.

57. Ирина Березовская, генеральный директор Philips Украина.

58. Людмила Кучменко, генеральный директор Geo-Alliance Group.

59. Ирина Козлова, генеральный директор компании PepsiCo в Украине.

60. Нина Домбровская, президент Henkel в Украине.

61. Анастасия Усачева, финансовый директор компании Кернел.

62. Инна Поперешнюк, соучредительница и административный директор компании Нова Пошта.

63. Яна Миненко, председатель правления Рено Украина.

64. Катерина Божкова, партнер по развитию бизнеса Upwork в Центральной и Восточной Европе.

Культура, медиа

65. Ирина Данилевская, учредительница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week.

66. Ирма Витовская, актриса.

67. Наталья Ворожбит, драматург и сценарист.

68. Олеся Островская-Люта, генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мыстецький арсенал.

69. Жанна Кадырова, художница, скульптор.

70. Александра Коваль, организатор книжного Форума издателей во Львове.

71. Лина Костенко, поэтесса, прозаик.

72. Алла Мазур, ведущая программы ТСН Тиждень на канале 1+1.

73. Людмила Монастырская, оперная певица.

74. Юлия Мостовая, главный редактор издания Зеркало недели. Украина.

75. Богдана Павлычко, директор издательства Основы.

76. Алена Притула, владелица интернет-издания Украинская правда.

77. Ада Роговцева, актриса.

78. Ирена Карпа, глава Культурно-информационного центра при посольстве Украины во Франции.

79. Марьяна Савка, главный редактор и соучредительница издательства Видавництво Старого Лева, поэтесса.

80. Елена Фроляк, главный редактор информационной службы канала ICTV, ведущая программы Факты.

81. Оксана Лынив, главный дирижер оперы и филармонического оркестра города Грац в Австрии.

82. Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля.

83. Оксана Хмелевская, координатор Книжного арсенала.

84. Яна Саленко, прима-балерина Берлинского государственного балета.

85. Иванна Сахно, актриса.

86. Мирослава Гонгадзе, глава украинской службы Голоса Америки.

Шоу-бизнес

87. Джамала (Сусана Джамаладинова), певица, композитор.

88. Ольга Полякова, певица.

89. Наталья Жижченко, музыкант, солистка группы ONUKA.

90. Тина Кароль, певица.

91. Елена Кравец, актриса Студии Квартал 95.

92. Катя Осадчая, журналист, телеведущая.

93. Ольга Фреймут, телеведущая.

94. Юлия Санина, певица, солистка группы The Hardkiss.

Спорт

95. Анна Музычук, шахматистка, гроссмейстер, чемпионка мира по быстрым шахматам 2016 года, а также чемпионка мира по блицу 2014 и 2016 годов.

96. Валентина Семеренко, биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года, чемпионка мира 2015 года.

97. Елена Пидгрушная, биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года, пятикратная чемпионка Европы, чемпионка мира в 2013‑м.

98. Марта Костюк, теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров в 2017 году.

99. Элина Свитолина, теннисистка, четвертая ракетка мира, 13‑кратная победительница турниров серии WTA.

100. Ольга Харлан, саблистка, пятикратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2008 года, бронзовая призерка Олимпиады в 2012 году, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года.

Читайте полный текст материала о Топ-100 успешных женщин Украины в свежем номере журнала Новое Время - №8 от 1 марта 2018 года