Украина перешла на зимнее время 2022−2023. Точное время в Киеве и странах Европы после перевода стрелок

30 октября, 04:15
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Точное время в Киеве и Украине (иллюстративное фото) (Фото:Pixabay.com)

Точное время в Киеве и Украине (иллюстративное фото) (Фото:Pixabay.com)

Сегодня ночью 29 на 30 октября 2022 года в Украине летнее время сменилось зимним. Стрелки перевели час назад.

При смене летнего времени на зимнее время переводят на час назад. Это стрессовое событие для организма, потому что биоритмы должны сдвинуться на час. Поэтому традиционно на зимнее время переходят в ночь на последнее воскресенье октября. в 2022 году — это утро 30 октября.

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Перевод часов происходит примерно в четыре часа утра и происходит автоматически на почти всех электронных приборах. В то время как механические часы следует перевести самостоятельно.

Точное время в Киеве и Украине.

Точное время в странах Европы

Переводится ли время в странах, которые предоставили защиту украинцам во время войны? В некоторых странах разница во времени не только из-за разной долготы, но и потому что не все в ЕС переходят на зимнее время.

Точное время: Киев, Бухарест, Таллинн
Точное время: Польша, Германия, Венгрия, 30 октября 2022
Точное время после перевода часов: Лондон и Рейкьявик

Напомним, что обязательный перевод часов отменен и в ЕС с 2019 года. Каждое государство самостоятельно решает, что для него целесообразно.

В Украине рассматривали вариант отказа от перевода часов весной и осенью.

Шведские медики из Каролинского института в Сольне провелиисследования, по которым обнаружили, что в первые дни после перевода часов увеличивается количество инфарктов и количество самоубийств. Американские ученые уже давно настоятельно рекомендуют отказаться от перевода часов. Из-за невнимательности людей, связанных с изменением циркадных ритмов, происходит много ДТП и несчастных случаев в период перевода часов.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Часы Переход на зимнее время Когда переводят часы

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