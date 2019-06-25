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Теперь киевляне могут оплатить проезд в автобусе смартфоном

Сегодня, 10:18
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Новости компаний
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Теперь киевляне могут оплатить проезд в автобусе смартфоном - фото

Portmone

QR-билет в Portmone

Киев. Июнь. Жара. В автобусе толпа людей, а кондуктора не видно. Чтобы не ехать «зайцем» и не получить штраф, необходимо оплатить проезд, что в таких условиях превращается в ту еще задачу. Однако теперь у бумажного билета появилась альтернатива — электронный QR-билет. С ним оплатить проезд можно прямо с экрана своего смартфона. Такой билет уже можно купить онлайн в обновленном приложении Portmone.com.

Где купить и как пользоваться?

Процесс покупки QR-билета (ов) максимально прост и не требует от пользователя каких-то особых знаний или умений. Сначала установите на свой смартфон мобильное приложение Portmone.com. Далее на главном экране приложения выберите раздел «Проезд в Киеве», откуда купите необходимое количество QR-билетов. Цена одного билета как обычно — 8 грн, а при его покупке отсутствует комиссия и какие-либо скрытые платежи.


Где можно воспользоваться?


Для оплаты проезда поднесите экран смартфона с изображением QR-билета к валидатору и дождитесь, пока приложение и считывающее устройство проинформируют об успешной оплате. В приложении можно посмотреть количество оставшихся билетов, а также точное время и дату уже использованных.

Сейчас КМДА делает все возможное, чтобы как можно быстрее оборудовать валидаторами весь общественный транспорт:

  • фуникулер;
  • трамваи;
  • метрополитен;
  • автобусы;
  • троллейбусы;
  • городская электричка;
  • маршрутные автобусы.

Помимо покупки QR-билетов, мобильное приложение Portmone.com позволяет пополнять мобильный телефон, переводить деньги с карты на карту, покупать страховые полисы, а также оплачивать коммунальные счета и услуги еще более 1500 компаний.

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