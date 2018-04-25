Табачный акциз. Сигареты в Украине могут подорожать

Сигареты станут менее доступными по ценам, что дает повод украинцам отказаться от курения

Дешевые сигареты в Украине могут вырасти в цене. Министерство финансов предложило ввести дополнительный коэффициент на недорогие табачные изделия. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Так, предлагается повысить дополнительный коэффициент почти в 1,5 раза на сигареты, которые стоят меньше 25 гривен за пачку. Об этом в сюжете Радио НВ.

Сигареты будут постоянно дорожать в течение 7 лет. Такая норма прописана в соглашении об ассоциации Украины и ЕС, рассказал в эфире Радио НВ глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. В 2025 году средняя цена за пачку сигарет будет достигать 100 гривен, подчеркнул Дорошенко. По его словам, 60 гривен из этой суммы являются акцизным сбором.

"Во избежание контрабанды сигарет в ЕС, страны заинтересованы поднять акциз до европейского уровня. Сигареты станут менее доступными. Это политика отказа от сигарет. Украина является поставщиком табачных изделий в разные страны. Акценты изменились, и мы превратились из импортера в экспортера, как легального, так и нелегального", - отметил Дорошенко.

Как рассказал в комментарии НВ руководитель Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский, повышение цен на дешевые сигареты выгодно четырем табачным корпорациям, которые контролируют почти 95% украинского рынка. Это позволит вытеснить малые фабрики, продукция которых среди торговых сетей начала набирать популярность, считает эксперт.

Цены на сигареты могут вырасти в среднем на 25% - до 30 грн за пачку

"В апреле одна табачная фабрика задекларировала сигареты по цене 17 и 18 грн. Все табачные гиганты уже задекларировали цены выше 25 грн. И для того, чтобы другие фабрики не продавали по более низкой цене, четыре гиганта через Минфин такую ​​норму лоббируют", - отметил эксперт.

В случае принятия законопроекта "О поэтапном повышении табачного акциза до европейского уровня", цены на сигареты могут вырасти в среднем на 25% - до 30 грн за пачку. Верховная Рада приняла его в первом чтении в ноябре 2017 года.

За последние девять лет стоимость пачки сигарет в Украине выросла в 20 раз. Общий объем рынка сигарет в 2017 снизился на 8,2% по сравнению с 2016 годом - до 67,1 млрд штук, в основном в связи с повышением цен и распространением незаконной торговли.

Сколько стоят сигареты в разных странах

В Великобритании сигареты считаются самыми дорогими в мире. Средняя стоимость пачки - от 6 до 14 долларов и выше. Это обусловлено высоким качеством табака, которую контролирует государство довольно высокими налогами. В Америке ситуация неоднозначна. Цены регулируются не государством, а каждым отдельным штатом. Например, самые дорогие сигареты в штате Нью-Йорк и стоят около 14 долларов, а в Вирджинии - 5 долларов. В Германии, Испании и Франции за пачку придется заплатить от 6 до 24 долларов.

В странах Восточной Европы и Балканах цены не превышают 10 долларов. Больше всех стран отличается Китай. Поскольку государство контролирует ход контрафактной табачной продукции, цены здесь отличаются от 1 до 10 долларов за пачку.