Волонтеры обнародовали видео уничтожения бронетехники оккупантов в зоне ООС Сегодня, 09:56 631 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Вернись живым/Facebook Бронетехнику оккупантов обнаружили благодаря аэроразведке Скриншот с видео Вернись живым/Facebook

Украинские военные провели операцию по обнаружению и уничтожению бронетехники оккупационных сил РФ на Донбассе, которая несла угрозу Объединенным силам и гражданскому населению в прифронтовой зоне.

Об этом рассказали в сообществе Вернись живым в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Как сообщается, техника противника была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ им. Короля Даниила благодаря аэроразведке.

«Разведка, корректировка и изящное уничтожение», — прокомментировали видео украинские волонтеры.