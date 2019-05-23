Волонтеры обнародовали видео уничтожения бронетехники оккупантов в зоне ООС
Украинские
военные провели операцию по обнаружению и уничтожению бронетехники
оккупационных сил РФ на Донбассе, которая несла угрозу Объединенным силам и гражданскому населению в прифронтовой зоне.
Об этом
рассказали в сообществе Вернись живым в Facebook, опубликовав соответствующее видео.
Как сообщается, техника
противника была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ им. Короля
Даниила благодаря аэроразведке.
«Разведка,
корректировка и изящное уничтожение», — прокомментировали видео украинские
волонтеры.