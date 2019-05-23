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Волонтеры обнародовали видео уничтожения бронетехники оккупантов в зоне ООС

Сегодня, 09:56
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Волонтеры обнародовали видео уничтожения бронетехники оккупантов в зоне ООС - фото

Скриншот с видео Вернись живым/Facebook

Бронетехнику оккупантов обнаружили благодаря аэроразведке

Украинские военные провели операцию по обнаружению и уничтожению бронетехники оккупационных сил РФ на Донбассе, которая несла угрозу Объединенным силам и гражданскому населению в прифронтовой зоне.

Об этом рассказали в сообществе Вернись живым в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Как сообщается, техника противника была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ им. Короля Даниила благодаря аэроразведке.

«Разведка, корректировка и изящное уничтожение», — прокомментировали видео украинские волонтеры.

Теги:   Видео Бронетехника Донбасс ООС

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