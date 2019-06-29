Боевики 32 раза нарушали режим прекращения огня Сегодня, 07:40 644 Цей матеріал також доступний українською Facebook / Операция объединенных сил Иллюстративное фото Facebook / Операция объединенных сил

Незаконные вооруженные формирования 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 16 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-штаб ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы велись вблизи Широкино, Опытного, Авдеевки, Водяного, Лебединского, Песков, Талаковки, Марьинки, Новгородского, Крымского, Новолуганского, Южного, Майского, Золотого-4, Светлодарска, Зайцевого, Луганского, Нижнетеплого.

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.