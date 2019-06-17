Сутки на Донбассе: 30 обстрелов, двое раненых Сегодня, 08:28 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

За прошедшие сутки, 16 июня, двое украинских военных на Донбассе получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В воскресенье, 16 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них два раза — с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, в субботу, 15 июня, двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз.