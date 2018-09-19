Суд отказался отстранить мэра Ужгорода, подозреваемого в растрате миллионов

Богдан Андреев останется на мэрской должности, несмотря на подозрение в хищении

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области отказал в отстранении от должности мэра Богдана Андреева, подозреваемого в хищении 6,5 млн грн.

Как отметили в пресс-службе суда, прокурор не смог доказать, что подозреваемый, находясь на посту мэра Ужгорода, может уничтожить доказательства уголовного преступления и оказывать давление на свидетелей.

"Учитывая указанное, следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об отстранении Богдана Андреева от осуществления должностных обязанностей", - говорится в заявлении.

Напомним, что суд арестовал мэра Ужгорода Богдана Андреева на два месяца с правом внесения залога в размере 440 тыс. гривен.

Чиновнык проходит подозреваемым по делу о реконструкции культурно-исторического центра Совиное гнездо. Речь идет о присвоении почти 6,56 млн грн, выделенных на реконструкцию из бюджета города и грантовых организаций.

Мэр Ужгорода отрицает предъявленное ему подозрение.