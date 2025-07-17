«Вымогал миллионы в интересах РФ». Правоохранители задержали «смотрящего» за югом Украины: проведено 50 обысков

Нацполиция обезвредила деятельность «смотрящего» за югом Украины, который координировал преступные структуры, контролировал колонии и требовал миллионы в интересах РФ. Об этом в четверг, 17 июля, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как отмечает Украинская правда, речь идет об Игоре Науменко. Суд арестовал его без права на залог.

«Наум» считается главной фигурой в криминальном мире Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Он контролировал преступные группы в регионе и даже в тюрьмах, где через своих людей назначал «смотрящих», руководил «черной кассой», организовывал торговлю наркотиками и давил на заключенных и их семьи, заявили правоохранители.

«Наума» поддерживали известные российские криминальные авторитеты. Он отчитывался перед ними о своей деятельности и передавал часть доходов в общий фонд, который использовали для поддержки преступной организации и расширения ее влияния. Благодаря этим связям «Наум» получил особый статус — право руководить уголовными делами в исправительных учреждениях юга Украины, отметили в Нацполиции.

В рамках расследования полиция провела 50 санкционированных обысков в четырех регионах Украины. В результате спецоперации «смотрящего» задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Как уточнили в Офисе генерального прокурора, ему сообщено о подозрении в создании и распространении преступного влияния (ч. 3 ст. 255−1 УК Украины), а также вымогательстве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Суд удовлетворил ходатайство о применении меры пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Кроме этого, о подозрении сообщили бывшему и нынешнему «смотрящим» за Николаевским следственным изолятором. За инкриминируемые преступления им грозит наказание до 15 лет заключения с конфискацией имущества.