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Суд арестовал экс-главу «ЦИК ДНР»

14 июня, 18:28
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Суд арестовал экс-главу «ЦИК ДНР» - фото

Юрий Луценко / Facebook

Романа Лягина подозревают в госизмене

В пятницу, 14 июня, Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего руководителя так называемой «центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Решением Шевченковского суда бывший глава так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации ДНР Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога», - говорится в заявлении.

Напомним, что 14 июня в Киеве задержали главу «центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина.

Лягин в мае 2014 года возглавил так называемую «ЦИК ДНР» и лично организовал проведение незаконного референдума «о государственной самостоятельности ДНР».

Ему инкриминируют государственную измену, а именно предоставление РФ и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги:   ДНР

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