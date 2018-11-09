Студентка обвинила чиновника Нацполиции в домогательствах, однако быстро извинилась за "провокацию". Все подробности скандала

Украинский сегмент социальных сетей облетела громкая история, в центре которой оказалась фигура высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов – Александра Варченко, заместителя главы департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Студентка одного из киевских вузов обвинила его в домогательствах, однако буквально через сутки взяла обратно свои обвинения в адрес Варченко и принесла ему извинения. Сам чиновник считает произошедшее преднамеренной провокацией, жертвой которого стал как он лично, так и девушка.

НВ рассказывает обо всех подробностях резонансной ситуации.

О чем заявила девушка и что о ней известно

Наталья Бурейко – студентка третьего курса Киевского политехнического института, которая, судя по ее странице в Facebook, периодически подрабатывает моделью.

Вечером 7 ноября девушка опубликовала на своей странице в Facebook большой пост, в котором рассказала о домогательствах и угрозах со стороны Александра Варченко.

На данный момент пост удален, ниже его скриншот:

По словам студентки, с мужчиной она познакомилась в социальной сети Tinder, предназначенной для романтических знакомств и общения. Они стали переписываться, однако лично не встречались.

"Сперва он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе, - написала Бурейко. - Затем начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня "озолотить".

Студентка утверждала, что отказалась от встреч "и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно", после чего Александр, по ее словам, "начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде".

Фото Наталья Бурейко via Facebook

Кроме того, как писала Бурейко, сообщения с угрозами стали приходить ее близким и знакомым.

"Каким-то образом он узнал обо мне всё. Адреса меня и моих близких, номера телефонов, стал писать смс-ки и требовать контакты, угрожая физической расправой. А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичьи лапы. Александр написал, что это он", - заявляла студентка, указав также должность Варченко - замглавы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Вчера мне прислали цветы и отрубленные птичьи лапы. Александр написал, что это он

Она заявила, что чувствует себя беззащитной и понимает "бесперспективность обращений в полицию, учитывая его должность и описанные им связи". Мол, именно поэтому она решила обнародовать всю историю в Facebook и попросила ее обнародования.

В ближайшие часы и на следующий день пост девушки был широко распространен в соцсетях и ряде украинских СМИ.

Уже 8 ноября она вновь обнародовала сообщение в Facebook, в котором поблагодарила за поддержку и рассказала о дальнейшем развитии ситуации. По ее словам, после публикации первого поста она получила новую порцию угроз с требованием его удалить и сообщила, что подала заявление "о домогательствах и угрозе жизни" в прокуратуру Киева.

Наталья Бурейко у стен киевской прокуратуры (позже фото было удалено) / Фото Наталья Бурейко via Facebook

Кроме того, как написала Бурейко, после огласки истории некие неизвестные люди разыскивали ее в общежитии, университете и приезжали домой к родителям.

"Если это полиция, то, похоже, вчера в Киеве просто не было более опасной преступницы чем я", - написала девушка.

Однако за все это время Бурейко никому не озвучивала свои жалобы лично – ни прессе, ни полиции, ни представителям прокуратуры. По информации сайта Заборона, столичная прокуратура получила заявление девушки через почтовый ящик.

Как отреагировал Александр Варченко

Через несколько часов после первых заявлений девушки Александр Варченко также обнародовал пост в Facebook, в котором отверг ее обвинения и заявил о "чудовищной информационной атаке" на него и его семью.

По словам сотрудника Нацполиции, он "никогда не был знаком и не вел никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко".

Варченко предположил, что хакеры создали аккаунт с использованием его фотографий и с него вели провокационную переписку со студенткой.

Думаю, что эта информационная атака связана с тем, что моя гражданская жена, Ольга Варченко, занимает пост первого заместителя главы Госбюро расследований

"Думаю, что эта информационная атака связана с тем, что моя гражданская жена, Ольга Варченко, занимает пост первого заместителя главы Госбюро расследований и многим стала костью в горле. О провокациях и грязных медийных атаках она заявляла публично буквально недавно. Подозреваю, что это только начало", - написал Варченко.

Он также добавил, что готов дать "исчерпывающие показания правоохранительным органам по факту этой провокации". "Я люблю свою семью и не позволю никому использовать мое имя в целях подлых провокаций", - резюмировал чиновник.

Кроме того, Варченко дал комментарий журналистам ТСН, в котором еще раз подчеркнул, что связывает разгоревшийся скандал с попыткой дискредитировать его жену и ведомство, которое она представляет.

Заявление Варченко в эфире ТСН:

"Cобытия, которые начали происходить вчера [7 ноября], меня очень удивили, но я понимаю почему так происходит. Я связываю это с тем, что моя гражданская жена является первым заместителем председателя новосозданного Государственного бюро расследований, - заявил Варченко ТСН. - У нас уже некоторое время происходят подобные события, но на этот раз задели неприятно, потому что это уже касается личной жизни, моей семьи. Меня пытались скомпрометировать и таким образом оказать негативное влияние на имидж моей жены.

Чем завершился скандал

К вечеру четверга, 8 ноября, Наталья Бурейко удалила со своей страницы в Facebook все посты, в которых ранее обвиняла Варченко, и опубликовала новое заявление.

В нем она приносит извинения сотруднику Нацполиции и его семье, называет их "порядочными людьми" и заявляет, что "стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги".

"Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой, - признала девушка. - Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований".

Бурейко также отметила, что ей "очень стыдно" оказаться жертвой мошенников и "невольно принять участие в этой грязной информационной кампании".

Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой

Студентка также заявила, что больше не намерена давать никаких комментариев о ситуации и попросила журналистов не беспокоить ее, ее семью или семью Александра Варченко относительно этого скандала.

"Обыкновенным фейком" назвал эту историю народный депутат Антон Геращенко, член коллегии МВД Украины.

Он подтвердил, что Наталья Бурейко - реальный человек: "Она студентка КПИ, приехала в Киев из города Чаплынки Херсонской области. Подрабатывает в модельном агентстве".

Судя по всему, полагает Геращенко, Варченко и Бурейко "стали жертвами хорошо продуманной и циничной провокации". Мол, "в год выборов и борьбы за власть" стоит ожидать еще немало подобных информационных атак.

"Хакерами с использованием публичных фотографий Александра Варченко был зарегистрирован аккаунт в социальной сети знакомств. Затем была начата переписка с потенциальной жертвой - молодой симпатичной студенткой Натальей Бурейко", - отметил Геращенко.

Наталья Бурейко является реальной личностью, однако стала жертвой провокации, заявил нардеп Антон Геращенко / Фото Наталья Бурейко via Facebook

Геращенко предположил, что провокация имела две цели (далее цитата Геращенко):

"1. Втоптать в грязь семью Варченко с учетом того, насколько важный пост занимает жена Александра - Ольга. Мол, - муж первого зам главы ДБР - неадекват и сексуальный маньяк.

2. Возбудить очередную волну ненависти в обществе к Национальной полиции. Как вы такое допустили?! Кто у вас там в полиции работает и так далее".

Геращенко не уточнил, действовали ли предполагаемые злоумышленники в интересах России (как упомянула сама Бурейко) либо речь идет о внутренней провокации в правоохранительных органах, однако заявил, что скандал будет расследован "в рамках криминального производства".

"Будет выяснено кто и с какой целью совершил это преступление и запугивал Наталью Бурейко, - пообещал Геращенко. - Наталье ничего не угрожает со стороны Национальной полиции. Наоборот полицией будет сделано все возможное для того, чтоб найти злоумышленников, совершивших эту грязную, циничную провокацию".