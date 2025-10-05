В Виннице возле торгового центра произошла стрельба: ранен 21-летний мужчина

5 октября, 21:16
Поделиться:
В Виннице 5 октября произошла стрельба (Фото: Главное управление Национальной полиции в Винницкой области)

В Виннице 5 октября произошла стрельба (Фото: Главное управление Национальной полиции в Винницкой области)

В Виннице в воскресенье, 5 октября, возле торгового центра во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба. Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Правоохранители отметили, что около 16:00 получили сообщение о выстрелах на переулке Павла Корнелюка.

Как выяснили в полиции, во время конфликта 31-летний местный житель выстрелил в лицо 21-летнему мужчине, предварительно, из пневматического пистолета.

Реклама

Читайте также:
Во Львове мужчина устроил стрельбу на улице из пневматического пистолета, его задержали прохожие

Стрелка задержали, сейчас с ним работают следователи. Пострадавший получает медицинский осмотр.

Правоохранители сообщили, что начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Винница Полиция Стрельба Пистолеты Конфликт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies