В Виннице возле торгового центра произошла стрельба: ранен 21-летний мужчина

В Виннице 5 октября произошла стрельба (Фото: Главное управление Национальной полиции в Винницкой области)

В Виннице в воскресенье, 5 октября, возле торгового центра во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба. Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Правоохранители отметили, что около 16:00 получили сообщение о выстрелах на переулке Павла Корнелюка.

Как выяснили в полиции, во время конфликта 31-летний местный житель выстрелил в лицо 21-летнему мужчине, предварительно, из пневматического пистолета.

Стрелка задержали, сейчас с ним работают следователи. Пострадавший получает медицинский осмотр.

Правоохранители сообщили, что начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства правонарушения.