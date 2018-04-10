Стрельба в Харькове: полиция задержала семь человек

В результате перестрелки в центре Харькова два человека пострадали

После перестрелки в центре Харькове во вторник, 10 апреля, полиция задержала семь человек, сообщил начальник Киевского отдела полиции города Харькова Александр Коцар.

Полицейский подтвердил, что в результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу скорой неотложной помощи с травмами от резиновых пуль, передает NewsRoom.

Юрист Наталья Василенко сообщила, что конфликт разгорелся вокруг одной из квартир, из которой пытались выселить ее клиентку. В 2012 году ее супруг продал недвижимость, несмотря на совместное право собственности. Женщина обратилась в суд, за это время квартира сменила еще несколько владельцев. На переговоры каждая из сторон пришла со своей "группой поддержки".

"Пять человек из числа товарищей нового собственника представились членами Союза ветеранов АТО. Пока стороны стояли на улице, через сквозной подъезд забежала группа из 20-30 человек и начала избивать друзей хозяйки. У кого-то из "налетчиков" оказалось оружие, прозвучало около семи выстрелов", - рассказала юрист.

Представители Национального корпуса сообщили, что гражданин Артур Марабян при выселении женщины назвался азовцем. Они узнали об этом и приехали на место. При этом в Нацкорпусе опровергли информацию о том, что они стреляли из травматического пистолета, передает Громадське Харків.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия). На месте происшествия работают сотрудники полиции и эксперты. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 10 апреля в центре Харькова на пересечении улиц Чайковского и Пушкинской произошла стрельба.