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Пьяный экс-прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона — видео

Сегодня, 16:43
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Пьяный экс-прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона — видео - фото

Скриншот с видео informator.ua

Правонарушитель и его спутница находились в состоянии алкогольного опьянения

В Днепре задержали 46-летнего бывшего прокурора, который устроил стрельбу из многоквартирного дома на проспекте Поля.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, всего было сделано около пяти выстрелов из охотничьего ружья Cobalt 12 калибра.

Фото: Нацполиция

Стрельбу подтверждает и видео очевидца, на котором видно, как женщина, отдыхавшая вместе с экс-прокурором на балконе его квартиры, стреляет в воздух.

При этом отмечается, что оба правонарушителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Нацполиция

Теперь им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Теги:   Прокуратура Пьяный Стрельба Днепр

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