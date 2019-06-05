Пьяный экс-прокурор устроил в Днепре стрельбу с балкона — видео Сегодня, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео informator.ua Правонарушитель и его спутница находились в состоянии алкогольного опьянения Скриншот с видео informator.ua

В Днепре задержали 46-летнего бывшего прокурора, который устроил стрельбу из многоквартирного дома на проспекте Поля.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, всего было сделано около пяти выстрелов из охотничьего ружья Cobalt 12 калибра.

Фото: Нацполиция

Стрельбу подтверждает и видео очевидца, на котором видно, как женщина, отдыхавшая вместе с экс-прокурором на балконе его квартиры, стреляет в воздух.

При этом отмечается, что оба правонарушителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Нацполиция

Теперь им грозит от трех до семи лет лишения свободы.