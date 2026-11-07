Украинцы не пострадали во время стрельбы в Кракове — МИД

7 ноября, 21:11
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Полицейские охраняют место стрельбы в Кракове, 7 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Jakub Porzycki)

Полицейские охраняют место стрельбы в Кракове, 7 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Jakub Porzycki)

Граждане Украины не пострадали в результате стрельбы в центре польского Кракова. Об этом изданию NV сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По информации польской полиции, среди погибших и раненых украинцев нет.

Ранее польские СМИ сообщили, что в субботу, 7 ноября, на площади Рынок в центре Кракова произошла стрельба. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших также двое полицейских.

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По данным СМИ, стрельба началась вскоре после 15:00 по местному времени. Представитель пожарной службы Малопольского воеводства Хуберт Цеплы сообщил, что нападавший на высокой скорости ехал на черном автомобиле Subaru со стороны улицы Славковской в направлении площади Рынок и открывал огонь по пешеходам.

Представительница Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая сообщила в соцсети X, что нападавший — гражданин Польши.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Польша МИД Украины Стрельба Краковец

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