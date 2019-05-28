Старт второго десятилетия ЖК Новопечерские Липки Вчера, 12:07 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською City One Development Фестивальная жизнь кипела City One Development

Прошедший в минувший уикенд традиционный NOVOLIPKI FEST, отметил юбилей квартала не только грандиозным праздником, где был установлен новый спортивный рекорд Украины, но и торжественной презентацией начала продаж квартир VІІ очереди лучшего в столичном бизнес-классе жилого комплекса

Слоган NOVOLIPKI FEST «10 лет вместе!» стал ярким отражением философии создателей проекта — девелоперской компании полного цикла City One Development и компании UDP, которые последовательно и целенаправленно выстраивают честные и открытые отношения со всеми участниками создания этого высококачественного жилья с уникальными характеристиками. И в первую очередь с резидентами ЖК «Новопечерские Липки», ставшими за эти годы не просто соседями, а хорошими друзьями. Да и как иначе можно назвать людей, которые готовы делить друг с другом не только будни, но и праздники.

Фото: City One Development

В этот день ландшафтный парк «Сады мира», составляющий как и другие зеленые насаждения квартала около трети его общей площади, стал грандиозной «Семейной зоной». В этом импровизированном мини-Диснейленде, где помимо сцены, на которой выступала звезда популярного сериала «Школа» Анна Тринчер, были представлены различные развлечения для юных резидентов ЖК. Творческие мастер-классы, занимательная химическая лаборатория, салон красоты с аквагримом, активные игры на надувных горках и батутах, веселые аниматоры в костюмах любимых персонажей и, конечно, вдоволь сладкой ваты и попкорна. Благодаря усилиям организаторов, среди которых был расположенный на территории комплекса инновационный эко-садик Академия Счастья LeapKids, семейный отдых стал не только веселым, но и познавательным.

Фестивальная жизнь кипела и в «Спортивной зоне» на территории летней лаунж-зоны второй очереди фитнес-клуба премиум-класса Gymmaxx. Здесь можно было совершить экскурсию по ультрасовременному спортивно-оздоровительному комплексу, побывать в эксклюзивном SPA-комплексе, увидеть красочное спортивное шоу или просто отдохнуть у открытого бассейна под песни очаровательной певицы Tayanna. Впрочем, эксклюзивными выступлениями самых популярных украинских исполнителей и именитых спортсменов не была обделена и основная сцена фестиваля.

Фото: City One Development

Эффектное спортивное шоу, подготовленное известными стронгменами и кроссфитерами, стали своеобразным «разогревом» перед регистрацией национального рекорда Украины, который установил украинский богатырь Павел Гайша. Он пронес коромысло «супер-йок» весом 436 кг на расстояние 10 метров. Но самое интересное, что в качестве груза спортивного снаряда выступили юные жители квартала, ставшие полноправными участниками достижения,

посвященного жителям «Новопечерских Липок». И это не случайно, ведь здешней инфраструктуре может позавидовать профессиональная спортивная база. А музыкальный рекорд в этот вечер установили группы Бez обмежень и Kazka, заставившие танцевать всех гостей фестиваля. Причем у некоторых из них были особые основания для веселья, ведь в этот день они стали участниками акции и смогли приобрести недвижимость по специальной цене. Хотя со стартом продаж недвижимости VІІ очереди комплекса продуманные инвестиции в высоколиквидное жилье бизнес-класса станут доступны каждому. Ведь общая площадь новых домов составит больше 16 400 м², а количество квартир в них — 1250. Помимо следования корпоративным стандартам качества строительства и инфраструктуры, инновационных технологий, безопасности и сервиса, элегантные новостройки в формате Mixed Use отмечены ярким архитектурным эксклюзивом. В уникальных стеклянных колбах прямо из паркинга тут будут расти живые деревья, кроны которых украсят наземную часть прогулочной зоны.

Фото: City One Development

«Мы верны нашей репутации первой градообразующей компании, приоритетом которой является не только комплексное развитие инфраструктурного наполнения своих объектов, но и создание эталонных образцов нового качества жизни в комфортной городской среде, — сказал президент компании City One Development Валерий Кодецкий. — Сегодня мы счастливы принять в семью „Новопечерских Липок“ инвесторов новой очереди строительства. Уверен, что это станет началом долгих и красивых отношений, построенных на любви к нашему общему дому — Украине».

Наталья Кирьянова