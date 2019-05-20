США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара
Министерство обороны США передало Вооруженным силам Украины два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, которые предназначены для обнаружения и уничтожения вражеской артиллерии.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Американский подполковник Тод Гоф заявил, что США стремятся помочь Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также в развитии ее оборонного сектора.
«Технологии этих радаров предоставят воинам Украинской армии уверенности в случае опасности и во время вражеских обстрелов с закрытых позиций. Данные образцы помогут украинским защитникам уверенно реагировать на средства огневого поражения противника и обеспечат точность поражения целей противника», - подчеркнул офицер армии США.
Передача США высокотехнологичного оружия происходит в рамках военной помощи США, размер которой превышает $1,1 млрд.
С 2014 года США передали подразделениям ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.