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США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара

20 мая, 22:27
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США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара - фото

пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины

Министерство обороны США передало Вооруженным силам Украины два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, которые предназначены для обнаружения и уничтожения вражеской артиллерии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Американский подполковник Тод Гоф заявил, что США стремятся помочь Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также в развитии ее оборонного сектора.

«Технологии этих радаров предоставят воинам Украинской армии уверенности в случае опасности и во время вражеских обстрелов с закрытых позиций. Данные образцы помогут украинским защитникам уверенно реагировать на средства огневого поражения противника и обеспечат точность поражения целей противника», - подчеркнул офицер армии США.

Передача США высокотехнологичного оружия происходит в рамках военной помощи США, размер которой превышает $1,1 млрд.

С 2014 года США передали подразделениям ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.

Теги:   США Минобороны Украины

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