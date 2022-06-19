Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень 19 июня, 22:54 Цей матеріал також доступний українською Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень (Фото:Национальная полиция)

Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень, где оккупанты совершали преступления против мирных жителей.

Об этом сообщает Нацполиция.

Отмечено, что Гилмор и начальник полиции Киевской области Андрей Небитов посетили разрушенный Ирпенский отдел полиции, Романовский мост и поврежденные во время обстрелов агрессора объекты гражданской инфраструктуры города, а также братскую могилу в Буче.

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Фото: Национальная полиция

«Для меня честь встретиться сегодня с представителями Нацполиции Украины. Весь мир был в шоке от российской агрессии в Украине, жестокостью этих преступлений и Европейский Союз сейчас поддерживает Украину. Мы приложим все усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. Украина — часть европейской семьи. Украина должна быть в Евросоюзе», — сказал спецпредставитель ЕС по правам человека.

В ходе рабочей встречи поднимались вопросы расследования военных преступлений россиян в Киевской области, нарушения международного гуманитарного права, а также помощь пострадавшим от российской агрессии.

Визит Эймона Гилмора продлится несколько дней. Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Украину, чтобы лично ознакомиться с преступлениями, совершенными российской армией.

Фото: Национальная полиция

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