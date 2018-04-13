Сотрудник суда и экс-прокурор "воровали" дома в Киеве - Луценко

В Киеве задержали действующего руководителя аппарата суда и экс-прокурора, которые незаконно отбирали коммунальное и госимущество через поддельные судебные решения.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В переводе с официального - воровали домами", - написал он.

По словам главы ГПУ, в прошлом году злоумышленники "украли" жилой дом на улице Гоголевской, а в текущем хотели отобрать комплекс зданий Академии педагогических наук по улице Б.Хмельницкого.

В пресс-службе прокуратуры Киева уточнили, что по месту работы и жительства задержанных провели обыски.

Еще одного фигуранта дела объявили в общегосударственный розыск.

Правоохранители пытаются установить других лиц, причастных к совершению преступления. Проверяются также бывшие и нынешние сотрудники правоохранительных служб и суда.

Кроме того, проверяется законность более 20 судебных решений районного суда, на основании которых из государственной и коммунальной собственности выбыло почти 80 объектов недвижимости.