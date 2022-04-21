Украина может помочь беженцам, ратифицировав соглашение о социальном обеспечении с Германией, — СМИ 21 апреля, 12:09 Позиция Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук должны обеспечить ратификацию соглашения о социальном обеспечении с Германией, чтобы улучшить положение уехавших в эту страну украинцев.

Об этом пишет Деловая столица.

На сегодняшний день только по официальным данным в Германии находятся 0,5 млн украинцев. Из них около 150 тыс. проживало в стране еще до начала войны, еще около 350 тыс. — беженцы, уехавшие из Украины после начала вторжения России. Однако реальное количество украинцев в этой европейской стране может быть существенно больше, поскольку неизвестно, сколько наших сограждан не зарегистрировались в Германии.

Несмотря на то, что в Германии, как и в других странах Европы, украинцам предоставляют временную защиту, помощь с поиском жилья, выплаты и обеспечение для покрытия средств на жизнь и лечение, вопросы пенсионного обеспечения и страхования от несчастного случая на производстве не решены, ведь Украина до сих пор не ратифицировала соглашение с Германией о социальном обеспечении.

Это соглашение вместе с договоренностями о его реализации было заключено еще 7 ноября 2018 года. Немецкий Бундестаг ратифицировал его 13 ноября 2019 года, но Верховная Рада Украины до сих пор не завершила внутренние процедуры, необходимые, чтобы соглашение вступило в силу.

Формальная причина этого — отсутствие денег. Эта позиция оставалась неизменной с момента избрания Владимира Зеленского, то есть с мая 2019 года. Ни премьер-министр Денис Шмигаль, ни глава Офиса Президента Андрей Ермак, ни глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, ни их предшественники не обеспечили ратификацию соглашения.

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При этом у Украины есть ряд аналогичных соглашений о социальном обеспечении с такими государствами Европейского Союза, как Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Португалия, Польша.

«То есть деньги на реализацию соглашений с этими странами были, а именно с Германией, почему-то не находились. И теперь украинцы, которые выехали в эти страны, могут рассчитывать на поддержку своего государства, а вот украинцы в Германии — нет», — отмечает издание.

При этом ратификация соглашения будет иметь сразу ряд положительных последствий для украинцев в Германии: будет стимулировать их официальное трудоустройство, обеспечит защиту от несчастных случаев на производстве, позволит получать заработанные в Украине пенсии, причем сразу в евро, их работа в Германии будет учтена для исчисления страхового стажа и пенсий украинцев, а приобретенный в Украине стаж также будет учитываться для исчисления соответствующих выплат в Германии.

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Кроме того, предусмотренные соглашением возможности зачисления стажа работы будут стимулировать украинцев возвращаться в Украину после окончания войны, ведь они будут понимать, что их работа в Германии не пропадет зря.

В этой связи, по мнению журналистов, президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и другие представители власти должны сделать все необходимое чтобы ратифицировать соглашение, обеспечить поддержку украинцев в Германии и стимулировать их дальнейшее возвращение домой.

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