Компания SOCAR присоединилась к восстановлению города Ирпень

12 июля, 12:00
Новости компаний
SOCAR

SOCAR

Согласно договоренностям с мэром города Ирпень, в рамках проекта «SOCAR. Україна. Разом», компания SOCAR Energy Ukraine приняла участие в восстановлении разрушенной кровли Ирпенской школы № 12 имени Зарифы Алиевой, а также по замене окон и дверей. Кроме того, будет проведен ряд работ по благоустройству парка Дружбы имени Зарифы Алиевой.

«SOCAR предлагает руку помощи городу Ирпень. Мы профинансируем ремонт школы № 12 и водоснабжение парка имени Зарифы Алиевой», — отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR.

По словам председателя г. Ирпень, Александра Маркушина, многие дома, школы и детские сады нуждаются в реконструкции. Для этого требуется большой ресурс и помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=HjpnYTz_aOo

«Ирпень призывает все предприятия по разным направлениям бизнеса приобщиться к восстановлению нашего прекрасного города. Мы предлагаем вам, чтобы имя ваших предприятий на всю жизнь было запечатлено в истории нашего Ирпеня», — подчеркнул председатель Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк

Информация о SOCAR Energy Ukraine

SOCAR Energy Ukraine — это мультибрендовый комплекс, объединяющий розничную сеть на АЗК, крупную и мелкую оптовую торговлю всех видов горючего и импортного природного газа, а также собственную логистическую систему.

SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, в которых клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗС с удобной инфраструктурой вокруг: маркеты, рестораны, бесплатные Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов, туалеты, в том числе инклюзивные.

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Теги:   Ирпень SOCAR Восстановление Украины

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