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Снегопад в Киеве: столицу сковали пробки

Сегодня, 10:14
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EPA

Из-за снегопада Киев остановился в пробках

Утром в среду, 6 февраля, Киев остановился в пробках из-за сильного снегопада, который существенно усложняет путь автомобилистам.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки сковали множество участков дорог. На некоторых движение остановилось полностью, в частности, на проспекте Победы, улице Борщаговской, Парковой дороге, улице Грушевского и Петровской аллее.

Фото: Скрин Google Maps

Также затруднено движение в центре города: по Крещатику, улице Бассейной, бульвару Тараса Шевченко, улице Институтской, Жилянской, Набережному шоссе.

Пробки также наблюдаются на Северном, Гаванском, Южном мостах и мосту Метро.

Пробки также сковали Подол, улице Телиги, Кирилловскую и проспект Ватутина.

Теги:   Пробки Снегопад Киев

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