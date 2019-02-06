Снегопад в Киеве: столицу сковали пробки Сегодня, 10:14 1116 Цей матеріал також доступний українською EPA Из-за снегопада Киев остановился в пробках EPA

Утром в среду, 6 февраля, Киев остановился в пробках из-за сильного снегопада, который существенно усложняет путь автомобилистам.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.



Пробки сковали множество участков дорог. На некоторых движение остановилось полностью, в частности, на проспекте Победы, улице Борщаговской, Парковой дороге, улице Грушевского и Петровской аллее.

Фото: Скрин Google Maps

Также затруднено движение в центре города: по Крещатику, улице Бассейной, бульвару Тараса Шевченко, улице Институтской, Жилянской, Набережному шоссе.

Пробки также наблюдаются на Северном, Гаванском, Южном мостах и мосту Метро.

Пробки также сковали Подол, улице Телиги, Кирилловскую и проспект Ватутина.