СНБО ввел санкции против РИА Новости-Украина

Санкции введены на три года

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против РИА Новости-Украина.

Об этом говорится в приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года.

Отмечается, что санкции введены против Федерального унитарного предприятия Российское агентство международной информации РИА Новости, а также против ООО Интерселект, через которую осуществлялось финансирование филиала российского агентства в Киеве.

В списке санкции компании находятся под номерами 434 и 435. Санкции введены на три года. Меры предусматривают блокирование активов, запрет или ограничение на предоставление телекоммуникационных услуг и другие.

Отметим, что Украина расширила санкции против России. На данный момент в санкционном списке 1748 физических и 756 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что 15 мая правоохранители провели обыски в киевском офисе российского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина, а его руководителю Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

По данным СБУ, свою должность он получил в 2014 году по указанию известного российского пропагандиста, генерального директора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева, после чего выстроил схему, которая должна была скрыть финансирование ресурса из РФ.