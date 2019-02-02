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Следственный судья отменил арест имущества экс-главы МВД Захарченко

Сегодня, 21:01
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Виталий Захарченко / Facebook

Это 20 земельных участков, три дома, квартира и два машиноместа

Следственный судья Печерского суда Киева отменил арест имущества нидерландской компании Фонд Административное бюро LVV, наложенный по делу о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на постановление от 30 января.

Мотивировочной части решения еще нет и указано, что постановление обжалованию не подлежит.

В целом речь идет о 20 земельных участков (по 10 в Киевской и Донецкой областях), три дома, квартиру и два машиноместа.

Арест на имущество был наложен в рамках уголовного производства, начатого в ноябре 2014 года по фактам преступлений связанных с коррупцией, отмыванием денег, полученных преступным путем, фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов.

Напомним, в сентябре 2018 генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи установили, что приказы об открытии огня по активистам во время Революции Достоинства отдали Виктор Янукович, Виталий Захарченко и Александр Якименко.

В октябре 2017 Интерпол снял с международного розыска Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка.

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