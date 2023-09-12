Российские оккупанты увеличили группировку кораблей в Черном море

12 сентября, 22:55
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Российский корабль (Фото:via Силы обороны юга / Telegram)

Российский корабль (Фото:via Силы обороны юга / Telegram)

Российские оккупанты увеличили корабельную группировку в Черном море до 17 единиц. Среди них есть ракетоноситель Калибров.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

На боевое дежурство оккупантов вышел малый ракетный корабль проекта Буян-М.

Силы обороны юга объяснили, что на нем может быть до восьми Калибров.

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«Уровень ракетной угрозы остается высоким», — добавили военные.

Также россияне продолжают терроризировать гражданское судоходство, сбрасывая управляемые авиабомбы в направлении Змеиного.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черное море Военные корабли Война России против Украины

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