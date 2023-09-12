Российские оккупанты увеличили группировку кораблей в Черном море
Российский корабль (Фото:via Силы обороны юга / Telegram)
Российские оккупанты увеличили корабельную группировку в Черном море до 17 единиц. Среди них есть ракетоноситель Калибров.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
На боевое дежурство оккупантов вышел малый ракетный корабль проекта Буян-М.
Силы обороны юга объяснили, что на нем может быть до восьми Калибров.
«Уровень ракетной угрозы остается высоким», — добавили военные.
Также россияне продолжают терроризировать гражданское судоходство, сбрасывая управляемые авиабомбы в направлении Змеиного.