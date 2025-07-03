Комбата 47-й ОМБр Магура Александра Ширшина, который в мае подал рапорт об увольнения в знак протеста «против некомпетентных решений командования на Курщине», командование ВСУ готово «перевести туда, куда он хочет».

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами в комментарии Слидство.Инфо.

«Он (Ширшин — ред.) где-то был в отпуске в Испании. Мы были готовы контактировать. Мы его переведем туда, куда он хочет. Как я реагирую на этот пост? Ну, он очевидно хочет внимания или реализации, я не знаю, мне решение проблем через Фейсбук не очень понятно», — заявил он.

На вопрос Слідства.Інфо о синхронных постах в его поддержку и с обвинениями в адрес комбата 47-й бригады главком Сырский ответил с улыбкой: «Вы что думаете — что это им сказали писать?».

Ранее после публичного сообщения Ширшина о подаче рапорта представители Генштаба ВСУ пообещали разобраться и создать рабочую группу, а ряд подразделений написали на своих страницах в Facebook сообщения с обвинениями комбата 47-й и в поддержку главкома Сырского и командования ВСУ.

«Командир батальона 47-й бригады Магура Александр Ширшин публично отказывается выполнять приказы и позволяет себе обвинения в адрес командования. Поскольку он игнорирует поставленные задачи высшего руководства, это приводит к бессмысленным потерям среди личного состава. Его управление, вместо результатов, постоянно заканчивается провалами. Все, на что он способен, — это критиковать и перекладывать ответственность» — в частности, написали в середине мая представители 425-го отдельного штурмового полка Скала.

17 мая комбат 47-й ОМБр Магура Александр Ширшин заявил, что подал командованию рапорт из-за «дебильных задач», которые привели к потере людей, и что надеется на отставку. Вероятно, он вел речь о потерях на Курском направлении.

После этого представители Генштаба ВСУ сообщили, что создадут рабочую группу после обвинений комбата. Там отметили, что детально проанализируют приказы и распоряжения, которые поступали в подразделение с разных уровней военного управления, относительно целесообразности принятых решений в сложившихся боевых условиях.

Позицию Ширшина поддержали в Третьей штурмовой бригаде. Позже командир 2-го корпуса НГУ Хартия Игорь Оболенский заверил, что высший командный состав ВСУ способен слушать командиров на местах и принимать взвешенные решения в пользу людей.

16 июня комбат заявил, что его ситуацию проверила рабочая группа и установила, что «капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях, и заслуживает замечания».

20 июня комбат Ширшин заявил, что командование ВСУ не спешит реагировать на проблемы, которые он озвучил, в частности относительно неоправданных потерь украинских военных во время Курской операции.

«Я ожидал нормального, конструктивного разговора со стороны Генерального штаба и высшего руководства. Были люди, которые обращались, были готовы, хотели решить проблему — а она на самом деле очень системная, очень распространенная в Вооруженных силах. И кто-то этим продолжает заниматься. Но в целом складывается впечатление: те, кто должны были бы это сделать и к кому это было адресовано, учитывая результаты проверки, о которых я написал, не очень хотят решать», — отметил он.