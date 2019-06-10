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На земельных участках, выделенных ветеранам АТО, обнаружили около десятка могильников с трупами свиней

Сегодня, 12:02
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На земельных участках, выделенных ветеранам АТО, обнаружили около десятка могильников с трупами свиней - фото

Скриншот с видео Телеканала 24

Обнаруженные тушки принадлежат местной свиноферме

Во Львовской области на земельных участках, которые были выделены местной властью участниками боевых действия на Донбассе, обнаружили около десятка нелегальных могильников с трупами свиней.

Об этом сообщает Телеканал 24.

Речь идет о землях возле Каменки-Бугской.

Как рассказал депутат местного горсовета Андрей Антонюк, днем ​​туда приезжал экскаватор, который выкапывал яму два на два метра и вывозил оттуда землю и песок, а ночью туда привозили какой-то груз, и на утро ямы были уже зарыты.

Также отмечается, что на трупах поросят обнаружили маркировки расположенной неподалеку свинофермы Экомит.

При этом ее руководство, хоть и признает, что тушки действительно принадлежат им, утверждает, что не знает, как они туда попали.

В свою очередь экоинспекция уже взяла пробу грунта из обнаруженных могильников, а правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье о загрязнении или порче земель отходами, вредными для людей и окружающей среды.

Теги:   Львовская область Земельные участки Украинские военные Ветераны Свиньи Скотомогильник

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