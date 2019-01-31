Силы ООС уничтожили плавучий броневик боевиков на Донбассе Сегодня, 08:58 1102 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС Силы ООС ответили на провокацию боевиков Штаб ООС

Бойцы Операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили плавучий бронетранспортер боевиков на направлении Сокольники-Крымское после обстрела позиций украинской армии.

По данным штаба ООС, противник применил минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на броневике.

Через несколько минут после вражеского обстрела маневренная огневая группа сил ООС нанесла ответный удар, а расчет украинской Стугны-П осуществил пуск по вражескому бронированному объекту.

"Результат наших ответных действий: минометная батарея противника подавлена, МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожена", - резюмировали в штабе.