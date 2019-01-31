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Силы ООС уничтожили плавучий броневик боевиков на Донбассе

Сегодня, 08:58
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Штаб ООС

Силы ООС ответили на провокацию боевиков

Бойцы Операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили плавучий бронетранспортер боевиков на направлении Сокольники-Крымское после обстрела позиций украинской армии.

По данным штаба ООС, противник применил минометную батарею и зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на броневике.

Через несколько минут после вражеского обстрела маневренная огневая группа сил ООС нанесла ответный удар, а расчет украинской Стугны-П осуществил пуск по вражескому бронированному объекту.

"Результат наших ответных действий: минометная батарея противника подавлена, МТЛБ-У врага вместе с расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожена", - резюмировали в штабе.

Теги:   Провокация Война на Донбассе ООС

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