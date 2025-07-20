В ночь на 20 июля россияне атаковали Украину 57 ударными БпЛА типа Shahed (Фото: tvtoront/Twitter)

В ночь на воскресенье, 20 июля, войска РФ атаковали Украину 57 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы обороны уничтожили 18 дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Отмечается, что в ночь на 20 июля россияне атаковали Украину 57 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск на территории России.

Было атаковано Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 18 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, семь БпЛА — локационно потеряны/подавлены РЭБ», — добавили военные.

Также было зафиксировано попадание 32 БпЛА в десяти локациях и падение сбитых дронов на шести локациях.

«Вражеская атака продолжается — новая волна шахедов направляется с северо-восточного направления», — добавили в Силах обороны.