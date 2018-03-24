Штаб АТО показал последствия обстрела Авдеевки

Пресс-центр штаба АТО опубликовал фото последствий обстрела пророссийскими боевиками окраины Авдеевки.

Обстрел гражданской инфраструктуры зафиксировали наблюдатели Совместного центра по контролю и координации. СЦКК установили, что огонь вели из населенного пункта Спартак с 13:20 до 14:20 23 марта с использованием минометов 120 калибра.

Мины попали в хозяйственные постройки и приусадебные участки жителей садового общества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. Разрушены дачные дома и заборы. Никто из жителей не пострадал.

Об инциденте проинформировали мониторинговую комиссию ОБСЕ.

Всего, по данным штаба АТО, за минувшие сутки проросийские боевики три раза нарушали режим тишины на Донбассе. Также боевики вели огонь по позициям ВСУ возле Марьинки и Камянки.