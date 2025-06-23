«Вызов для украинской ПВО». Что известно о новом российском шахеде с камерой и ИИ — авиаэксперт

23 июня, 13:34
Военный МВГ во время российской атаки на Харьковскую область 1 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный МВГ во время российской атаки на Харьковскую область 1 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Автор: Елизавета Драбкина

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью NV рассказал о характеристиках шахеда с ИИ и радиоуправлением, который обнаружили 18 июня.

По словам Анатолия Храпчинского, камера и ИИ-модуль беспилотника, скорее всего, позволяют ему автономно распознавать цель на финальном этапе полета, или также использовать визуальную навигацию. В свою очередь радиомодем обеспечивает управление в радиусе до 150 км без необходимости в ретрансляторах.

