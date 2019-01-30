Сервисные центры МВД запустили чат-бота в Facebook Вчера, 15:17 250 Цей матеріал також доступний українською МВД Сервисные центры предложили еще одну услугу пользователям МВД

В среду, 30 января, Главный сервисный центр МВД запустил чат-бота в Facebook.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Автобот будет давать консультации о всех услугах, которые предоставляют сервисные центры.

Чат-бота можно спросить о том, как зарегистрировать машину, получить справку о несудимости, оформить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать в электронном кабинете водителя или заказать индивидуальные номерные знаки.

Отмечается, что возможности чат-бота будут постепенно совершенствоваться для того, чтобы качественно отвечать на все запросы пользователей.