Сервисные центры МВД запустили чат-бота в Facebook
В среду, 30 января, Главный сервисный центр МВД запустил чат-бота в Facebook.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, Автобот будет давать консультации о всех услугах, которые предоставляют сервисные центры.
Чат-бота можно спросить о том, как зарегистрировать машину, получить справку о несудимости, оформить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать в электронном кабинете водителя или заказать индивидуальные номерные знаки.
Отмечается, что возможности чат-бота будут постепенно совершенствоваться для того, чтобы качественно отвечать на все запросы пользователей.
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