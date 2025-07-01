«Шойгу срочно просит помощи КНДР». Кузан подводит первые итоги российской наступательной кампании и успехи контрнаступательных действий ВСУ

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Radio NV анализирует, чего достигла Россия за первую половину своего весенне-летнего наступления, а также успехи обороны и контрнаступательных действий Украины.

— Завершился первый летний месяц. У врагов были большие планы на так называемое весенне-летнее наступление. Российский диктатор Владимир Путин даже, помните, обещал добить Украину. Мы можем сейчас с вами делать определенный итог первого месяца летней военной кампании? Какой он дал результаты для обеих сторон?

Реклама

— Да, действительно, уже можно делать этот итог. И самое главное — это, конечно же, задачи. Результаты измеряются по тем задачам, которые ставились перед той или иной армией.

С нашей задачей все более-менее понятно — сохранить управляемость Вооруженных сил, сохранить личный состав — это максимум, и в то же время, даже ценой потери территории, нанести максимальные потери вражеской армии.