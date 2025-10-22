СБУ презентовала новое поколение беспилотников Sea Baby, которые участвовали в атаке на Крымский мост (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины представила обновленное поколение морских дронов Sea Baby , принимавших участие в ряде успешных операций в Черном море, в том числе в ударе по Крымскому мосту 3 июня 2025 года.

Об этом СБУ сообщила в своем Telegram.

«Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение Sea Baby — еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок», — подчеркнул Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич сообщил, что во время поражения Крымского моста дроны доставили взрывчатку в нужную точку, что подорвало опоры сооружения.

Новые модификации аппаратов имеют усиленные двигатели, современную систему навигации, способны преодолеть более 1500 км и транспортировать до 2 тонн груза.

Разработчики СБУ представили два типа дронов: один оборудован гиростабилизированной пулеметной установкой с автоматическим наведением, другой — системой залпового огня Град.

«СБУ является идеологом нового типа морской войны. Мы постоянно ищем действенные средства, чтобы как можно дольше сохранять преимущество Украины в Черном море. Задача Президента Владимира Зеленского — нейтрализация мощного российского военно-морского черноморского флота. Мы над этим активно работаем», — добавил Лукашевич.

В ведомстве также отметили, что продолжают создавать новые виды вооружения, которые уже используются в операциях, однако детали пока не разглашаются. Благодаря морским дронам Россия была вынуждена отвести большинство своих кораблей в Новороссийск, что позволило Украине разблокировать «зерновой коридор».

Ранее в СБУ сообщали, что за время полномасштабной войны спецслужба провела ряд уникальных спецопераций, которые изменили ход войны и шокировали российских захватчиков. Среди них, в частности, два подрыва Крымского моста: в октябре 2022 года с помощью грузовика со взрывчаткой, в июле 2023 года — надводными дронами Sea baby.

В январе 2024 года глава СБУ Василий Малюк рассказал, что морской дрон Sea Baby способен не только переносить взрывчатку, но и вести огонь.

В марте в СБУ рассказали, что Украина модернизировала свои морские дроны и сделала их «более смертоносными». По словам генерала СБУ Ивана Лукашевича, теперь Sea Baby способны доставить взрывную нагрузку весом 850 кг.

В начале 2024 года в Украине запустили инициативу по сбору средств на десятки дополнительных дронов Sea Baby для СБУ. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров сообщил, что украинцы за два дня смогли собрать 297 500 000 гривен на 35 морских дронов Sea Baby.

9 декабря 2024 года в СБУ заявили, что в ночь на 6 декабря морские дроны Sea Baby отработали по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте — и опубликовали эксклюзивные кадры спецоперации. По данным СБУ, на бортах вертолетов были убиты и ранены оккупанты.