Считают ли украинцы реальным возвращение Крыма

Половина украинцев выступают за автономию Крыма после его освобождения, свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Против такого решения выступают почти 30% респондентов. Наибольшая поддержка крымскотатарской автономии среди жителей западного региона и центра Украины.

Автономия

Каждый второй украинец верит в возвращение Крыма. 40% считают такой сценарий нереальным. В то же время лишь каждый двадцатый верит, что возвращение полуострова состоится в ближайшей перспективе.

40% ожидают освобождения Крыма после смены власти в России

Почти 40% ожидают освобождения Крыма после смены власти в России. Среди факторов, способствующих возвращению украинского контроля над Крымом, респонденты называли усиления санкционного давления на Россию и рост уровня жизни в самой Украине.

Вместе с тем подавляющее большинство опрошенных, почти 70%, считают, что Крым должен и впредь оставаться частью Украины. Поддерживают существование полуострова как отдельного государственного образования 12%, принадлежность к России признают 4%. Предложение обменять Крым на Донбасс считают неприемлемым 66% населения, поддерживают такой вариант 16%.

Военный сценарий возвращения Крыма

При условии создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии, название Крыма могут изменить в Конституции Украины, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров. По этому вопросу работает конституционная комиссия, которую возглавляет нардеп. Решение комиссии предоставят Верховной Раде. Изменения должны поддержать парламент и Конституционный суд.

Мы должны разрабатывать и учитывать военный сценарий возвращения Крыма

Кроме того, правительство должно одобрить Стратегию информационной реинтеграции Крыма в течение месяца, сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. По ее словам, в документе есть четкие ответы, как лучше действовать Украине и ее международным партнерам, чтобы как можно быстрее добиться возвращения территории полуострова.

"Мы также разрабатывать и, по крайней мере, учитывать военный сценарий возвращения Крыма. Мы не знаем, какая конъюнктура будет в РФ", - сказала Джапарова.

Джапарова подчеркнула, что информационный сегмент является ключевым с точки зрения возвращения людей, проживающих на территории Крыма. Она констатировала, что информационное пространство в основном представляет пессимистическую картинку о событиях на полуострове. Есть аргументы к тому, почему Украина должна вернуть свою территорию. Но при этом не предлагается ни один конкретный сценарий такого возврата.

Опрос проходил в конце августа во всех регионах Украины, за исключением Крыма, оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено более 2 тыс. Респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - в пределах 2%.