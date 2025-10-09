29 подозреваемых и 78 обысков. Правоохранители сообщили о ликвидации синдиката, который сбывал новый наркотик кратом по всей Украине

Правоохранители заявили, что разоблачили и пресекли деятельность группы из 29 человек, которая сбывала новый наркотик кратом . В ходе операции изъяли 700 кг вещества на общую сумму более 17 млн грн, 4 авто и почти 5 млн грн в разных валютах.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 9 октября.

По словам ОГП, участники организовали разветвленную систему сбыта кратома, которая действовала по всей Украине. Наркотик завозили через госграницу.

Реклама

В Украине разоблачили группу, продававшую новый наркотик кратом / Фото: Прессслужба Нацполиции

После этого, как отмечает прокуратура, его реализовывали через интернет-платформы и Telegram-каналы, службы доставки, в частности Новую Почту, спортзалы и заведения питания, где основными клиентами была молодежь.

Нацполиция уточнила, что за неделю фигуранты сбывали около 50 кг наркотиков.

В Украине разоблачили группу, продававшую новый наркотик кратом / Фото: Прессслужба Нацполиции

Также полицейские отметили, что о кратом сообщила офицер службы образовательной безопасности одной из школ Тернополя. Та заметила странное поведение одной из учениц, которая указывала на то, что она могла находиться под действием наркотиков. Это и стало началом расследования.

Читайте также: Во Львовской области мужчина спрятал наркотики в моркови и передал их в Ровенскую тюрьму

Офис генпрокурора сообщает, что в Тернополе впервые в Украине задокументировали факт продажи кратома. По предварительным данным, в течение деятельности участники группы сбыли до 10 тонн вещества. Его ориентировочная стоимость на черном рынке — более 60 млн грн, отмечает ОГП.

В Украине разоблачили группу, продававшую новый наркотик кратом / Фото: Прессслужба Нацполиции

«Во время спецоперации проведено 78 обысков на территории Киева, Киевской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Кировоградской, Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областей», — сообщает Офис генпрокурора.

ОГП говорит, что по результатам следственных действий 29 человек, среди которых пять несовершеннолетних, получили подозрения в незаконном производстве, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств.

В Украине разоблачили группу, продававшую новый наркотик кратом / Фото: Прессслужба Нацполиции

По словам прокуратуры, 21 участника задержали в соответствии со ст.ст. 208, 615 УПК Украины.

Читайте также: Двое учителей захотели повторить сюжет криминального сериала в жизни и открыли нарколабораторию

Отдельных лиц задержали в международном пункте пропуска при попытке ввоза очередной партии наркотического средства. Нацполиция отмечает, что они пытались ввезти около 100 кг кратома. Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения по факту контрабанды.

В Украине разоблачили группу, продававшую новый наркотик кратом / Фото: Прессслужба Нацполиции

Кроме того, правоохранители изъяли около 700 кг наркотических средств на общую сумму более 17 млн грн, 4 автомобиля и почти 5 млн грн в разных валютах.