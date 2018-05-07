СБУ задержала одного из начальников Луцкого пограничного отряда

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Пограничник требовал десять тысяч гривен взятки
Фото: СБУ

Пограничник требовал десять тысяч гривен взятки

В Ровенской области задержали при получении взятки начальника отделения Луцкого пограничного отряда Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, майор шантажировал частного предпринимателя искусственными препятствиями при проведении хозяйственной деятельности по переработке древесины в пограничной полосе. За "решение вопроса" он требовал десять тысяч гривен.

В рамках следственных действий оперативники задокументировали передачу первой части взятки. Во время получения второй части взятки в размере пять тысяч гривен он был задержан в одном из населенных пунктов Ровенской области.

Фото: СБУ

 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, что сотрудники управления внутренней безопасности СБУ задержали на взятке оперуполномоченного одного из подразделений спецслужбы в Киевской области.

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