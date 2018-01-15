СБУ установила местонахождение экс-главаря "ЛНР" Плотницкого

Бывший главарь террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий находится на территории Российской Федерации, сообщил представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

"По нашим материалам, Плотницкий находится на территории РФ. И это все пока, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами", - сказал он в эфире Громадського радио.

Напомним, что в последний раз Игоря Плотницкого видели 23 ноября 2017 года в московском аэропорту, куда он прилетел из Ростова-на-Дону.

Его бегству в Россию предшествовал захват административных зданий в Луганске. 24 ноября Игорь Плотницкий ушел с "должности" "по состоянию здоровья" .Его "полномочия" назначен выполнять "министр госбезопасности" Леонид Пасечник.

Захват зданий в Луганске начался после того, как Игорь Плотницкий отправил "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета в отставку, однако тот отказался уходить с поста. Корнет заявил, что его увольнение было инспирировано "высокопоставленными представителями органов власти" за его "принципиальную позицию".