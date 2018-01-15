СБУ установила местонахождение экс-главаря "ЛНР" Плотницкого

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Игорь Плотницкий

Игорь Плотницкий

Бывший главарь террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий находится на территории Российской Федерации, сообщил представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

"По нашим материалам, Плотницкий находится на территории РФ. И это все пока, что я могу сказать. Потому что много можно рассказывать, но лучше показывать конкретными материалами", - сказал он в эфире Громадського радио.

Напомним, что в последний раз Игоря Плотницкого видели 23 ноября 2017 года в московском аэропорту, куда он прилетел из Ростова-на-Дону.

Его бегству в Россию предшествовал захват административных зданий в Луганске. 24 ноября Игорь Плотницкий ушел с "должности" "по состоянию здоровья" .Его "полномочия" назначен выполнять "министр госбезопасности" Леонид Пасечник.

Захват зданий в Луганске начался после того, как Игорь Плотницкий отправил "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета в отставку, однако тот отказался уходить с поста. Корнет заявил, что его увольнение было инспирировано "высокопоставленными представителями органов власти" за его "принципиальную позицию".

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