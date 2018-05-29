СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского агитатора

Правоохранители разоблачили в Одессе интернет-провокатора, который занимался в соцсетях антиукраинской пропагандой.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Женщина регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризацией террористических организаций "ДНР/ЛНР". Информацию агитатор получала из российских пропагандистских интернет изданий и сайтов боевиков из временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники спецслужбы изъяли несколько мобильных гаджетов и компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.
Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили четырех прокремлевских пропагандистов, готовивших провокации ко Дню Конституции.
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