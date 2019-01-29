СБУ разоблачила коррупцию в Харьковском погранотряде
Сегодня, 10:03
1038
Сотрудники СБУ
задержали в Харькове двух военнослужащих пограничного отряда Восточного
регионального управления ГПСУ.
Как сообщили в
спецслужбе, пограничники совместно со своим бывшим коллегой ставили за взятки в
паспорта иностранцев отметки въезда/выезда для создания
видимости пересечения государственной границы.
В частности,
оперативники СБУ задокументировали получение ими за свою "услугу" $1350.
Задержали
злоумышленников после передачи пограничникам последней части взятки.
Фото: СБУ
Сейчас им объявлено
о подозрении по ч. 3 с. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).