СБУ разоблачила коррупцию в Харьковском погранотряде Сегодня, 10:03 1038 Цей матеріал також доступний українською СБУ Пограничники организовали коррупционный механизм вместе с бывшим коллегой СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Харькове двух военнослужащих пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ.

Как сообщили в спецслужбе, пограничники совместно со своим бывшим коллегой ставили за взятки в паспорта иностранцев отметки въезда/выезда для создания видимости пересечения государственной границы.

В частности, оперативники СБУ задокументировали получение ими за свою "услугу" $1350.

Задержали злоумышленников после передачи пограничникам последней части взятки.

Фото: СБУ

Сейчас им объявлено о подозрении по ч. 3 с. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).