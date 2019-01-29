Иван Примаченко
Как финны осваивают искусственный интеллект
Павел Кухта
Как снизить уровень госдолга
Иван Яковина
Дональд Трамп сдулся
Иван Компан
Аномалия или закономерность

СБУ разоблачила коррупцию в Харьковском погранотряде

Сегодня, 10:03
1038
Цей матеріал також доступний українською

СБУ

Пограничники организовали коррупционный механизм вместе с бывшим коллегой

Сотрудники СБУ задержали в Харькове двух военнослужащих пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ.

Как сообщили в спецслужбе, пограничники совместно со своим бывшим коллегой ставили за взятки в паспорта иностранцев отметки въезда/выезда для создания видимости пересечения государственной границы.

В частности, оперативники СБУ задокументировали получение ими за свою "услугу" $1350.

Задержали злоумышленников после передачи пограничникам последней части взятки.

Фото: СБУ

Сейчас им объявлено о подозрении по ч. 3 с. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).

Теги:   Харьковская область Коррупция Госпогранслужба Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:43

article_img
У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона
Страны

Вчера, 18:20

article_img
Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 35 человек
Геополитика

Сегодня, 08:04

article_img
Украина улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции

ТОП 3

События

Вчера, 22:45

article_img
Убегал и стрелял в полицейских: в Ровенской области поймали вооруженного рецидивиста
3791
События

Вчера, 21:41

article_img
Из Украины пытались вывезти двигатели к Ми-24 в страну, находящуюся под санкциями
3430
События

27 января, 14:20

article_img
Памятник полководцу Суворову из Киева отправят в Швейцарию
3347