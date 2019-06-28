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СБУ разоблачила предпринимателя, поставлявшего грузовики террористам «Л/ДНР»

Вчера, 23:34
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kalhh/pixabay

Злоумышленник платил оккупантам 2%-5% от стоимости каждого грузовика

Служба безопасности Украины блокировала канал финансирования пророссийских террористов через нелегальные поставки транспорта на оккупированные территории.

Как рассказали в СБУ, его организатор покупал в ЕС грузовые автомобили, регистрировал их на подконтрольной Украине территории, после чего под видом оказания услуг по перевозке грузов переправлял транспортные средства транзитом через РФ заказчикам в ОРДЛО.

При этом коммерсант платил российской оккупационной администрации 2%-5% стоимости грузовиков при их «регистрации».

Данная схема работала с 2016 года, и за это время злоумышленник переправил несколько десятков автомобилей общей стоимостью почти 13 млн гривен.

Оперативники спецслужбы задержали его во время очередной попытки вывоза грузовика через государственную границу. Сейчас коммерсанту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины (от 5 до 8 лет).

Теги:   Грузовики СБУ Финансирование терроризма

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